Başbakan Ünal Üstel’in Öğretmenler Günü Mesajı…

Başbakan Ünal Üstel, öğretmenlerin 40. Kuruluş yıldönümünü kutlanan KKTC’nin emanet edileceği gençlere ışık olduğunu kaydetti.

Üstel yayınladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında şunlara yer verdi:

“Milli mücadele döneminde, hem cephede hem de okulda görev yapan, cumhuriyetimizin ilk yıllarında, devletine bağlı yeni nesiller yetiştirmek için en zor koşullarda büyük bir inançla ve fedakârca çalışan öğretmenlerimiz, bugün 40. yılını kutlayan bağımsız devletimizi emanet edeceğimiz, gençlerimize de ışık oluyorlar.

O günlerin gençleri olan bizleri yetiştirerek bu günlere taşıyan, bugün ise geleceğimizin teminatı yavrularımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren değerli öğretmenlerimizin bu özel günlerini kutluyorum.

Milli eğitimin bir devletin yaşaması ve yaşatılması noktasında yaşamsal öneme sahip olduğuna yürekten inanan insanlar olarak, eğitimin gelişmesi yönünde üstümüze düşen tüm sorumluluklardan kaçınmayacağımızı bu özel günde bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu vesile ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenlik unvanının verilmesi dolayısı ile idrak edilen Öğretmenler Gününde tüm öğretmenlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyor, ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”