Başbakan Üstel '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, iletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının her geçen gün arttığı ve hızlandığı günümüz dünyasında, basın mensuplarının demokratik toplumun en önde gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra ettiklerini belirtti.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Günümüzde bilgi ve haberlerin en hızlı yayıldığı kanalların başında gelen sosyal medya, hayatımıza sağladığı kolaylıklar bakımından oldukça hassas bir noktada bulunmaktadır. Medya kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın demokrasimizin, ülkemizin ve toplumsal değerlerimizin korunması yanında küresel ortamdaki değişimlerin bölgesel ve ülkemiz üzerindeki etkileri hakkında bizleri aydınlatmaya devam etmektedir. Bu nedenle mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeyerek, ülkemizde medya ve iletişimin daha da gelişmesine katkı sağlamaya devam etmelerinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, K.K.T.C. basın yayın kurum kuruluşlarında büyük bir özveriyle görev ifa eden tüm basın mensuplarının bundan sonra da bu sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine olan inancımla, bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”

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10/01/2023 09:12