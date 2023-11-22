Başbakan Üstel: “2024 yılı sporda da yeni bir dönem olacak”

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Başbakan Ünal Üstel’e kabülünde spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel kabülde yaptığı konuşmasına sporun ülkemiz için vazgeçilmez olduğunu söyleyerek başladı ve şunları kaydetti:

“Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bir yandan sıkıntılar ile mücadele ederken, diğer yandan da ülke gençlerinin daha aktif spor yapmaları ve dışa açılımlarını kolaylaştırmak için hükümet olarak elimizden ne gelirse yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Spor Şuramızı da sporun ve sporcumuzun önünü açmak için yaptık. Şurada ne karar alınırsa, yürürlüğe koymak için elimizden gelen gayreti yapacağız dedik, bunun da arkasındayız. Şuranın yapılması, ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı’nın da aramızda bulunması sporumuza yeni bir heyecan, şuraya ise ayrı bir renk kattı. Önümüzdeki günlerde Ankara’ya bir ziyaretimiz olacak ve orada da TC Gençlik ve Spor Bakanı’nı ziyaret edeceğiz. Ülkemize güzel bir futbol stadı ve yeni spor salonu gerekmektedir. Atatürk Stadımızın neredeyse her tarafı SOS vermektedir. Yeni dönemde yeni projelerimiz arasına bunları da koyduk ve Türkiye Cumhuriyeti ile bunları paylaşacağız. Bu projeleri kendi yerel bütçemizle yapmayı arzu ederdik ancak o noktada değiliz. Bu kadar ambargolar altında, 33 federasyonumuzun aktif çalışması çok önemlidir. Federasyon olarak veya kişisel girişimlerindeki ile önemli dış temaslar yapılmakta sporcularımız başarılı performanslar sergilemektedir. Biz de hükümet olarak spor alanında faaliyet gösteren üm federasyonlarımıza elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı müsteşarımız ile tespit ettik ve gerekli raporumuzu çıkardık. 2024 yılında sıkıntıların bir kısmını ortadan kaldırmış olacağız. 2024 yılında tüm spor federasyonlarına ve okul sporlarına ciddi bir kaynak ayrılacak. 2024’ten sonra yeni bir dönem, yeni bir sayfa açılacak. Hem sporda hem de ekonomide yeni bir dönem yaşanacak.”

CAHİTOĞLU: TESİSLEŞME ADINA CİDDİ YATIRIMLAR OLACAK

Kabulde hazır bulunan spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da yaptığı kısa konuşmada “Biz sadece futbola değil diğer tüm federasyonlarımıza devlet katkısını çok ciddi anlamda artıracağız. Maliye ile yaptığımız görüşmede 2024 bütçesinde, proje kalemimizi artırdık. Tesisleşme adına çok ciddi yatırımlarımız olacak ve sporun tesisleşme sıkıntılarını 2024’te ciddi boyutta aşmayı hedefliyoruz” dedi.

ÖZSOY: ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Başbakan’ı ziyarette yaptığı konuşmada, Spor Yazarları Derneği’nin KKTC ile birlikte 40.yaşını kutladığını, 1983 yılından günümüze kadar derneğe başkanlık yapmış değerli isimlerin çalışmaları ile kurumsal bir yapıya kavuştuklarını, sadece ülkenin sporu ile ilgili yazarlık ve yorumculuk yanında, dernek olarak sosyal ve kültürel anlamda da projeler yaparak ülke için çalıştıklarını vurguladı.