Başbakan Üstel: 2025 yılı sağlıkta dev projelerin hayata geçeceği yıl olacak

Sağlık Bakanlığı’na ait yeni Güzelyurt Hastanesi’nin 4’üncü etabı için protokol imzalandı.

Protokole Başbakan Ünal Üstel’in şahitliğinde, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Aşan Nak-Kam Dozercilik Direktörü Mahmut Dağaştı imza koydu.

İmza töreninde konuşan Başbakan Üstel, hükümete geldikleri günden bu yana halka verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini kaydetti.

Uzun yıllardır konuşulan ve 2015 yılından bu yana atıl vaziyette bekleyen Güzelyurt Hastanesinin tamamlanması için geçmiş hükümetlerin herhangi bir girişimde bulunmadığını söyleyen Başbakan Üstel, “biz halkımıza söz verdik. Bu hastaneyi 2025 yılı içerisinde bitireceğiz” dedi.

Hastanenin tamamlanması için tüm çalışmaların sona erdiğini, ihaleye çıkıldığını ancak sürecin mahkemelik olduğunu anımsatan Başbakan Üstel, bu durumun aşılması için büyük çaba sarf edildiğini kaydetti.

Gelinen noktada ihaleyi alan şirket ile protokol imzalandığını ve süratli bir şekilde Güzelyurt Hastanesinin bitirileceğini söyleyen Başbakan Üstel, 2025 yılının sağlıkta dev projelerin hayata geçeceği yıl olacağını vurguladı.

Üstel, Güzelyurt Hastanesi’nin yanı sıra Girne Hastanesi ile Lapta Sağlık Ocağı, Değirmenlik Sağlık Ocağı ile Maraş Sağlık Ocağı’nın 2025 yılı içinde tamamlanarak bölge halklarının hizmetine gireceğini söyledi.

Verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başbakan Üstel, Güzelyurt Hastanesinin ülkeye ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.