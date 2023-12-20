Başbakan Üstel 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı



Başbakan Ünal Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini belirtti. Üstel, “İşte 21 Aralık olayları ödenen bu bedellerin en acı örneklerinden biridir” dedi.

Üstel, “Üzerinde özgür biçimde, güven içinde yaşadığımız vatan topraklarını canlarını feda ederek var eden aziz şehitlerimizi rahmet ve özlemle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Tarih boyunca varoluş ve bağımsızlığını, milli birlik, bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğur da büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş ve vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. İşte 21 Aralık olayları ödenen bu bedellerin en acı örneklerinden biridir.

Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefiyle Rumların giriştikleri bir soykırım hareketi olan ve tarihe insanlık adına en utanç verici hadiselerden biri olarak kazınan “Kanlı Noel” yani 21 Aralık olaylarını haklımızın unutması, yok sayması söz konusu değildir.

Bu utanç verici soykırım girişimleri süresince, 103 Türk köyü işgal edilmiş, yakılıp yıkılmış ve yağmalanmış, yüzlerce insanımız şehit edilmiş, 50 bin Türk etnik temizlik hedefiyle göç ettirilmiş, adanın büyük bir kısmı işgal edilmiş, Türkler yüzde 3’lük bir toprak parçası üzerinde gettolarda 11 yıl insanlık dışı bir kuşatma altında yaşamak zorunda bırakılmış, nihayetinde varoluş mücadelesinden bir an bile vazgeçmeyen kahraman halkımız ve 20 Temmuz 1974'te Anavatanımızın gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı sayesinde özgürlüğümüze kavuşmuştuk.

Kanlı Noel’in 60.yılını geride bıraktığı bugünlerde, yaşananları unutmadan, yaşananlardan dersler çıkararak, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize bir kez daha sahip çıkma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Acıyla sulanmış bu topraklarda, can ve mal güvenliğimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ediyor, geçmişe saplanıp kalmadan ancak geçmişten gerekli dersleri çıkararak yolumuza devam ediyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de, Anavatan Türkiye’den aldığımız güçle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Umutla ve inançla, özgür biçimde, geleceğe doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

Bu anlamlı günde bir kez daha mücadelemizin kahramanı olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum.

Ruhları şad olsun.”