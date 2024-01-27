Başbakan Üstel, 27-28 Ocak 1958 direnişi şehitlerini andı

Başbakan Ünal Üstel, 27-28 Ocak 1958 Direnişi şehitlerini andı.

Üstel mesajında, direnişin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, “Direnişin 66’ıncı yıl dönümü olan bu önemli günde, vatanımız ve özgürlüğümüz için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Üstel, 27-28 Ocak’ta İngiliz koloni idaresine karşı ortaya konulan direnişin, egemenliği vurgulamak ve Anavatan Türkiye ile bağları yeniden kurmak istencinin bir tezahürü olduğunu belirterek, o gün ortaya kararlılıkla konan ve sürdürülen mücadelenin, bugün Kıbrıs Türkünü egemen ve özgür devlet sahibi bir halk olma noktasına getirdiğini ifade etti.

Üstel, azınlık olmaya mahkûm edilmeye çalışılan bir toplumun, devlet sahibi ve halk olma yolculuğunun önemli duraklarından biri olan 27-28 Ocak Direnişi'nin aynı zamanda inanmış bir avuç insanın neler başarabileceğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Üstel, “Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anar, özgürlük mücadelesi verme ve bunu kazanma onurunu taşımış istisnai toplumlardan biri olan halkımıza şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.