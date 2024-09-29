Başbakan Üstel Acarkan için taziye mesajı yayımladı

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29/09/2024

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Başbakan Üstel Acarkan için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, hayatını kaybeden eski  Cumhuriyet Meclisi Başkanlarından Ayhan Halit Acarkan'ın Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin simge isimlerinden olduğunu ve KKTC'ye verdiği hizmetlerin unutulmayacağını kaydetti. 

Sosyal medya hesabında Acarkan için taziye mesajı yayımlayan Başbakan Ünal Üstel şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından çok kıymetli meslektaşım Ayhan Halit Acarkan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin simge isimlerinden olan Merhum Acarkan'ın, ne Türk Mukavemet Teşkilatı’nda üstlendiği görevler, ne UBP’ye,  ne de belediye başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerinde KKTC'ye verdiği hizmetler unutulacaktır.  Acarkan ailesine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.Ruhu şad olsun."

29/09/2024 21:08
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TAGS: Başbakan Üstel Acarkan için taziye mesajı yayımladı
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