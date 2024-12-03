Başbakan Üstel: Adaletin sağlanması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Otel’in sorumlularının yargılandığı davanın beşinci duruşması öncesinde bir açıklama yaptı. Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kesimlerinin birlik ve beraberlik içinde davayı takip ettiğini belirterek, adalet mücadelesine olan inancını vurguladı.

“Bugün KKTC’nin bütün kesimleri birlik beraberlik içerisinde, tek yürek olarak Adıyaman’dayız. Bu davayı yakından takip ediyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Bu acı büyük bir acıdır ve hiçbir zaman dinmeyecektir. Bugün burada bir başbakan olarak bulunmanın yanında, en önemlisi bir baba olarak bulunuyorum. Ana muhalefet lideri, milletvekillerimiz, bakanlarımız ve halkımızla bir bütün olarak bu davanın takipçisiyiz,” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, İsias Otel’in yıkımında yaşanan ihmallerin sorumlularının gereken cezayı alana kadar bu davadan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. “Evlatlarımıza mezar olan İsias Otel gibi yapıların tekrar yaşanmaması için mücadele edeceğiz. Bu dava, gelecekte benzer faciaların önüne geçmek adına örnek bir karar olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine inancımız tamdır,” dedi.

Başbakan Üstel, dava sürecini yakından takip ettiklerini ve KKTC olarak bu davanın sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.