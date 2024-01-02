Başbakan Üstel Adıyaman’da…

Başbakan Ünal Üstel, “Depremde hayatını kaybeden çocuklarımıza, adalet borcumuz var. Bu da bu davayı sahiplenerek, onların yaşamlarının son bulmasına neden olan suçluların, hak ettikleri cezayı almalarını sağlamaktır” dedi.

İsias’ın devletin ve halkın ortak davası olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, 6 Şubat'ın ardından yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen acılarının hâlâ dinmediğini, dineceğini de düşünmediğini ifade etti.

Başbakan Üstel, İsias Otel davasına katılmak üzere Adıyaman’a geldi. Başbakan Ünal Üstel’i Adıyaman Park Dedeman Otel’de Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve aralarında bakanların da bulunduğun bu sabah Adıyaman’a gelen heyet karşıladı.

Otelde Şampiyon Meleklerin aileleriyle bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Acı hepimizin yüzlerinden okunuyor.

Ancak çocuklarımıza, evlatlarımıza bizim bir borcumuz var.

Bu davayı sahiplenerek, onların yaşamlarının son bulmasına vesile olan suçluların, hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak. İşte biz bu yüzden buradayız.”

100 kişilik ekipleriyle, ortaya koydukları bu duruşla, gerçek manada İsias davasının; devletin ve Kıbrıs Türk halkının ortak davası olduğunu ortaya koyduklarını ifade eden Başbakan Üstel, ortak dava söylemini sadece sözde bırakmadıklarını ve Adıyaman’a geldiklerini kaydetti.

-“Türk adaletinin örnek olacak tarihi ve ibret verici kararlar üreteceğini düşünüyorum… Sizlerden ricam, davaları sükunetle takip etmeniz”

Başbakan Üstel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Herkesin adil yargılanma hakkı vardır.

Eminim adil bir yargılanmanın ardından suçlular hak ettikleri cezaları alacaktır.

Şahsen ben adalete güveniyorum.

Adaletin böylesi önemli bir davada, tüm Türkiye’ye örnek olacak tarihi ve ibret verici kararlar üreteceğini düşünüyorum.

Sizlerden ricam, davaları sükunetle takip etmeniz.”

Başbakan Ünal Üstel, kendilerinin her hal ve şartta ailelerin yanında olduğunu vurgulayarak, “Bir kez daha hepimizi başı sağ olsun. Acınız acımızdır.

Mücadeleniz mücadelemizdir. Hükümet ve muhalefet olarak hep birlikte yanınızda durmaya devam edeceğiz. Davanız davamızdır” dedi.