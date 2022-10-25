Başbakan Üstel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Adalet ve Kalkınma Partisi (AK) Dış İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Ala ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Ahmet Savaşan, Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil de hazır bulundu.

Kabulde ilk olarak söz alan Efkan Ala, vakit ayırdığı için Başbakan Üstel’e teşekkür ederek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti ve UBP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik etti.

“Biz her zaman KKTC’nin yanındaydık, yanındayız, yanında olacağız” diyen Ala, Kıbrıs davasına ilişkin duruşlarını bütün dünyanın bildiğini ancak her fırsatta yinelemekte fayda olduğunu kaydetti.

Ala, “Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda temel prensiplerini ortaya koyduğu şekilde, biz adada iki egemen devletin tanınmasını bir temel ilke olarak benimsiyor, destekliyoruz. Bütün uluslararası toplumu da bu temel ilke çerçevesinde KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanarak, KKTC’nin her adımını desteklediklerini ve adada, bölgede ve dünyada daha güzel bir gelecek için çalıştıklarını belirtti.

Akdeniz’de ve Ege’de uluslararası hukuka uygun, kendi haklarını koruyan ve asla bunlardan taviz vermeyen dış politikalarının devam edeceğini söyleyen Ala, bu kapsamda da KKTC ile zaten var olan derin, yakın ve anlamlı ilişkiyi güçlendirerek, sürdüreceklerini söyledi.

- Başbakan Üstel: “Yaşanan sıkıntılarda, her zaman, her platformda yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Başbakan Ünal Üstel de, Ala ve heyetini, KKTC’de görmekten, ağırlamaktan ve bugün Cumhuriyet Meclisi’nde beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TC ile KKTC’nin geçmişten gelen derin bağlarla birbirine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Üstel, hem ekonomide hem de ulusal davada, beraber hareket etme kararlılığında olduklarını ve bunu kimsenin değiştiremeyeceğini kaydetti ve ulusal davada güvencelerinin Anavatan Türkiye olduğunu söyledi.

“Yaşanan sıkıntılarda, her zaman, her platformda yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti’dir. Anavatan TC’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen Üstel, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki çağrısına değinerek, ulusal davanın daha da ileri gitmesi için işbirliği içerisinde üzerlerine ne düşerse yapacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan Mali İşbirliği Protokolleri ve projelere de değinen Üstel, Türkiye’nin katkılarıyla bugünlere gelindiğini vurguladı.

Üstel, dünyada ve ülkede ekonomi ne kadar daralsa da, halka bunu hissettirmemek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

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25/10/2022 12:37