Başbakan Üstel: “Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyoruz”

ads ads ads ads
21/11/2022

ads
Başbakan Üstel: “Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik hain terör örgütünün girişimlerini lanetleyerek, “Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyoruz” dedi.

Üstel yayımladığı mesajda, Gaziantep Karkamış İlçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu, içlerinde öğretmen ve öğrenci olan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 6 kişinin de yaralandığını derin bir teessürle öğrendiğini bildirdi.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik hain terör örgütünün girişimlerini bir kez daha lanetliyorum. Meydana gelen bu hain saldırı tüm Türk Milleti’ni ve Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri de büyük bir hüzne boğmuştur. Bu yaşanan terör saldırılarının son bulmasını ümit eder, Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.    

21/11/2022 15:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ünal üstel
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.