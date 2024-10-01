Başbakan Üstel Ankara’da

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01/10/2024

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Başbakan Üstel Ankara’da

Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gitti.

Üstel’e hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik ediyor.

Üstel temasları kapmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek.

Üstel’in Ankara programı içerisinde, bir süre önce imzalanan TC - KKTC Mali İşbirliği Protokolü’nün uygulama detayları gözden geçirilecek.

Üstel, temasları kapsamında, Anıtkabir’i de ziyaret edecek.

01/10/2024 18:20
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TAGS: Başbakan Üstel Ankara’da
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