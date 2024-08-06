Başbakan Üstel, Ankara’da temaslarda bulundu

Başbakan Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın davetlisi olarak gittiği Ankara’da 2024 TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülen projelerin değerlendirildiği bir çalışma toplantısı yaptı.

Üstel, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TD Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştü.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ile yaptığı toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın “Geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli iş birliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklindeki sözlerine vurgu yaptı. Üstel, “Sayın Cevdet Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi, son iki yıldır gayet uyumlu ve eş güdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın sonuç alıcı olmasının en temel nedenlerinden biri siyasi istikrardır. Siyasi istikrarımızı bozmadan, önümüzdeki dönemde de istikrarlı iş birliğimiz artarak devam edecek” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını belirten Üstel, “Sayın Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs Konusuna ilişkin yaşanan son gelişmeleri ele aldık. Bir kez daha KKTC Hükümeti ile Anavatan Türkiye’mizin düşüncelerinin tam bir uyum içerisinde olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu bize güç veriyor” diye konuştu.