Başbakan Üstel, Ankara’daki bombalı saldırı girişimi nedeniyle kınama mesajı yayınladı

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01/10/2023

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Başbakan Üstel, Ankara’daki bombalı saldırı girişimi nedeniyle kınama mesajı yayınladı

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısını şiddetle kınadı, yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diledi.

Başbakan Üstel, yayımladığı mesajda, Bugün sabah saatlerinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum.” ifadelerine yer verdi.

01/10/2023 11:30
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TAGS: Üstel, Ankara, bombal, ı saldırı, mesaj,
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