Başbakan Üstel, Antalya Diplomasi Formu'na katılıyor

Başbakan Ünal Üstel, “3. Antalya Diplomasi Forumu”na katılıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın başlayacak 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla bugün ülkeden ayrıldı.

Başbakan Üstel ile heyeti, forumun açılış ve kapanış törenlerine katılıp, bir dizi “uluslararası temas” yapacak.

Eşi Zerrin Üstel’in de eşlik edeceği Başbakan Ünal Üstel’in heyetinde, UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer ve Başbakanlık Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel bulunuyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, heyette Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ve Azerbaycan Milletvekili Şamil Hassan da yer alıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak. Foruma, 100'ü aşkın ülkeden 20'yi aşkın devlet lideri ve yaklaşık 4 bin konuğun katılması bekleniyor.

Ana teması “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” olarak belirlenen forumda, küresel krizler, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi daha pek çok kritik konu da masaya yatırılacak.

Başbakan Ünal Üstel'in Pazar günü ülkeye dönmesi bekleniyor.