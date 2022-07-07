Başbakan Üstel, Atun’un kurmaylarını görevden aldı

Haber Kıbrıs-Özel

Başbakanlık’ta bugün gün boyu devam eden hareketli saatler akşam saatlerinde de devam ediyor. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre Başbakan Ünal Üstel, icraatlarından rahatsızlık duyduğu ayyuka çıkan Maliye Bakanı Sunat Atun’un bakanlık müdürü ve müsteşarını görevden aldı.

Başbakan tarafından bizzat alınan karar ile Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ersan Karataş ve Müsteşarı Cengiz Çoli görevden alınmış oldu.

Çoli’nin yerine ise Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Burak Şöföroğlu’nun atandığı öğrenildi.

Kararların şu an resmi gazete basım aşamasında olduğu da kaydedildi. Bilindiği üzere Maliye Bakanı Sunat Atun iznini kullanarak Hacca gitmişti.

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07/07/2022 19:56