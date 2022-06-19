Başbakan Üstel Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak tüm babaların gününü kutladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel’in Babalar günü mesajı şöyle:

“Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın timsali, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, evlatlarının geleceği için birikimlerini seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum.”

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19/06/2022 14:59