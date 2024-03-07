Başbakan Üstel Baf Türk Birliği’ni kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ile bazı yönetim kurlu üyelerini Başbakanlık’ta kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel’e kabulde, spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Baf Türk Birliği’nin ayrı bir yeri ve önemi olduğuna işaret ederek, "Baf Direnişi her daim şerefle gururla konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak şanlı bir direniştir." dedi.

Üstel şunları kaydetti:

“Baf Türk Birliği’nin her zaman bizler için ayrı bir yeri ve önemi vardır. Temennimiz Birliğin çalışmalarını başarıyla devam ettirmesidir. Baf denildiği zaman akla ilk gelen; Baf Direnişi’dir, Gazi Baf’tır… Baf Direnişi Kıbrıs Türk tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Baf’lı kardeşlerimiz Rum saldırılarında vatanlarını korumak için canını hiçe saymış ve bir avuç insan, mücahidimizle birlikte cesurca bölgelerini korumuştur.

Baf Direnişi her daim şerefle gururla konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak şanlı bir direniştir. Bu vesileyle Baf Direnişi’nin 60. yılında bir kez daha Baf’a Gazi’lik unvanını kazandıran aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.”

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise, Baf Türk Birliği’nin geçmişinin şanla ve şerefle dolu olduğunu söyledi.

Dökmen, “Baf Türk Birliği, Baf ve Kıbrıs kültürünü yaşatma çalışmalarını artırarak devam ettirmektedir. Baflıları tek çatı altında toplayan birliğimizi daha da iyi noktalara getirmek için çalışıyoruz. Derneğimiz Baf merkezindeki şehitliğinin tadilatı ile ilgili girişimlerde bulundu. Baf’ta bulunan şehitliğimizin tadilatının bu yıl içerisinde tamamlanacağı sözünü aldık. Sizlerin de ifade ettiği gibi; 9 Mart Direnişi birliğimiz için asla unutulmayacak çok önemli bir gündür” dedi.