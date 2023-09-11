Başbakan Üstel, Binali Yıldırım’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Aksakallılar Konseyi Başkanı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Başbakanlık’taki kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Başbakan Üstel, "KKTC’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panelin açılışında konuşma yapmak için KKTC’ye gelen Binali Yıldırım’ı görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaybetti.

Yıldırım’ın bakanlık yaptığı dönemlerde KKTC’de büyük projelere imza attığını ifade eden Üstel, özellikle karayolları ağına koyduğu katkıları anlattı ve KKTC’nin Yıldırım’ın ikinci evi olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım da konuşmasında, “evimizdeyiz” diyerek, Türkiye’de ne yapılırsa KKTC’de de yapmaya devam edeceklerini belirtti.

“Derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimizdir. Haklı davanızı her yerde savunmaya devam edeceğiz” diyen Yıldırım, KKTC’ye geliş sebebinin de bu olduğunu kaydederek, panelde, KKTC’nin haklı davasını savunacakları tartışmalar yapacaklarını kaydetti.

KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına üye olmasının izolasyonlara karşı çok ciddi bir adım ve gelişme olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bu adım, KKTC’nin Türk dünyasına açılmasına ve kendini ifade etmesine olanak sağlayacak” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı Ak Sakallılar Heyeti olarak üye ülkelerdeki insanların entegrasyonunu sağlamak, birçok alanda ortak değerlerle zenginliği ortaya çıkarmak hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, “Türkiye her zaman KKTC’nin yanında olmaya, her türlü desteği vermeye ve fedakarlığı yapmaya devam edecek” dedi.

Yıldırım ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.