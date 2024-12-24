Başbakan Üstel: Bir başbakan ve baba olarak buraya geldim

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’da yaptığı açıklamada, İsias Otel davasında adaletin sağlanacağına olan inancını dile getirdi ve mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Başbakan Üstel, “Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle sonuç alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Üstel, bölgeye hem bir başbakan hem de bir baba olarak geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bir başbakan ve baba olarak buraya geldim. Başbakan olarak halkımın hak ve hukukunu korumak, baba olarak ise ailem gördüğüm insanların yanında olmak için buradayım.”