Başbakan Üstel, Bozkurt Başkanlığındaki MTG Yönetimini Kabul Etti

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, MTG Başkanı Koral Bozkurt, kulüp faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili Başbakan Ünal Üstel’e bilgi vererek, taleplerini iletti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün, ülkenin en köklü kulüplerinden biri olduğunu anımsatarak, kulübün faaliyetleri ve sporcuların başarılarını yakından takip ettiğini dile getirdi. Hükümet olarak spora ve sporculara destek olduklarına vurgu yapan Başbakan Üstel, tüm spor kulüplerine olduğu gibi, MTG’ye de her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Sporun gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması adına büyük önem taşıdığına da vurgu yapan Başbakan, “Gençlerimizi ne kadar sağlıklı bir geleceğe taşırsak, ülkemizin geleceği de o oranda sağlıklı olur. Hükümetimiz spora ve gençliğe yatırımlarını sürdürecektir” dedi.

Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret anısına Başbakan Ünal Üstel’e MTG forması hediye etti.