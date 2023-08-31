Başbakan Üstel: ''Bu yolu bitirmekte kararlıyız''

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31/08/2023

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Başbakan Üstel: ''Bu yolu bitirmekte kararlıyız''

Türkiye’de açıklamalarda bulunan Başbakanı Ünal Üstel, Pile-Yiğitler yolu hakkında, “Niyetleri ne olursa olsun biz bu yolu bitirmekte kararlıyız” dedi.

PİLE’DE 600 İNSANIMIZ VAR

Başbakan Ünal Üstel, Pile’de yaşanan krizli ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel şu ifadeleri kullandı: “Pile Kasabası 1974 Barış hareketinden sonra bir kısmı Güney Kıbrıs'a dayanan, bir kısmı İngiliz üslerine dayanan bir bölgemiz. Ve orada yaşayan 600 civarında insanımız. Hükümet olarak bizden önceki hükümetlerde biz de çok girişim yaptık ki bu insanlarımız buralardan geçerken rahat geçsinler. Orada evine iki torba çimento geçirmek için İngiliz'den izin almak mecburiyetinde kalıyorlar.

BM’NİN İTİBARI KALMAMIŞTIR

Dolayısıyla insanımız büyük bir sıkıntı çeker. Uzun zamandır Birleşmiş Milletler'le Dışişleri Bakanlığımız biz Başbakanlık olarak gerekse Cumhurbaşkanı olarak görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler sonunda cevapları ne olursa olsun biz bu yolu yapacağız. İnsanımızın bu mağduriyetini gideceğiz. Her zaman Rumların yanında olan Birleşmiş Milletlerin bizim nazarımıza büyük bir itibarı yoktur. Biz hükümet olarak kararlıyız. Bu yolu bugün değilse bile yarın bitireceğiz.”

31/08/2023 09:33
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