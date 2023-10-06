Başbakan Üstel bugün Ankara’ya gidiyor

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la görüşmek ve AK Parti Kongresi’ne katılmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Ankara ziyaretinde bazı özel temaslarda da bulunacak olan Başbakan Üstel, Yılmaz’la görüşmesi yanında, 30’a yakın ülke temsilcisinin de davetli olduğu AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne de katılacak.

Başbakan Ünal Üstel'in yarın akşam saatlerinde ülkeye dönmesi bekleniyor.