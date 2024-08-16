Başbakan Üstel: ''Bundan sonra elimiz Teknecik'in üstünde''

Başbakan Ünal Üstel, dün akşam Teknecik Elektrik Santrali'nde yaşanan gerginlik ve onarım çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Üstel, 5 jeneratörün de onarıldığını ve devrede olduğunu söyleyerek, "bundan sonra elimiz Teknecik'in üstünde olacak" dedi.

Yaklaşık 3 gündür devam eden elektrik kesintilerine işaret eden Başbakan Üstel, 5 jeneratörün aynı anda bozulmasının nedenini sorguladı.

Başbakan Üstel, dün gece yaşanan gerginliğin detaylarına dikkat çekerek, AKSA ekibinin Teknecik’e alınmadığını belirtti ve “Kurumun sendikası karşımıza dikilerek, ‘biz dıştan teknik hizmet almaya müsaade etmeyiz’ denildi. Benim görevim halkıma hizmet etmektir, halkımı elektriksiz bırakmamaktır” ifadelerini kullandı.

Sendikayla bir arbede yaşandığını aktaran Üstel, sendika başkanının tutuklandığını ve polise gerekli ifadesini verdiğini kaydetti.

Üstel, “Hiç kimsenin bu halkı elektriksiz bırakmaya hakkı yoktur. 5 jeneratör sabaha kadar tamir edildi, 5’i de şu an devrede…” açıklamasını da yaptı.

“Artık elimiz Teknecik Elektrik Santrali’nin üzerinde” diyen Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sendika başkanı ve yönetimi çalışanların hakkını korusun buna bir itirazımız yok. Ancak, sanki kurumu onlar yönetir, onların her istediği olacak… Yok öyle bir dünya! Halkımızı elektriksiz bırakmamak adına her türlü imkanı zorlayacağız.”