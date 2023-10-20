Başbakan Üstel, Burhan Yetkili'yi anma törenine katıldı

Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanlarından, Emek İnşaat'ın kurucusu Burhan Yetkili için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından düzenlenen törene katıldı.

Anma töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bazı milletvekilleriyle eski bakanlar da yer aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel törende yaptığı konuşmada, Burhan Yetkili’nin hayatı boyunca hep çok çalışmış ve insan sevgisini hep ön planda tutmuş bir kişi olduğunu söyledi.

Yetkili şöyle devam etti:

“Hem başarılı bir müteahhit hem de hakkaniyetli bir belediye başkanıydı. Burhan Yetkili en zor dönemlerde bir cesaret örneği göstererek Emek İnşaat'ı kurmuş ve ülkemizde inşaat sektöründe önemli hizmetlerde bulunmuştur. Aynı zamanda belediye başkanlığı döneminde Belediyeler Birliği’ni kurarak devletine hizmet etmiştir. Burhan Yetkili, yürüttüğü belediye başkanlığı süresince Ulusal Birlik Partisi rozetini bir kenara koyarak, Lefkoşa’ya unutulamaz katkılar sağlamıştır. Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde ise ülke belediyeciliğine değerli katkılarda bulunmuştur. Yarattığı eserleri asla unutmayacağız ve anısını her daim yaşatacağız. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum…Ruhu şad olsun…”