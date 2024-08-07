Başbakan Üstel, Buse Savaşkan’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel Paris Olimpiyatları kadınlar yüksek atlama finalinde 1 metre 86 santimetrelik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu olan Buse Savaşkan’ı ve Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’yı ile heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Üstel, Atletizm Federasyonu ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun, Buse Savaşkan’a güvendiğini, Buse’nin bu inancı boşa çıkarmayıp önce kadroya girdiğini sonrasında Paris Olimpiyatları’nda 10’uncu olarak kendilerine gurur yaşattığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Buse Savaşkan’ın Paris Olimpiyatları’nda ilk 10 içerisinde olmasının KKTC’nin tanıtımına önemli katkısı olacağına inandığını belirtti.

Üstel, “İnşallah dünya bizi tanır ve gençlerimizin bayrağımızı o seviyelerde dalgalandırdığını görürüz. O bizim için onurların en büyüğü olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin sizleri alıp yarıştırmasından dolayı çok mutluyuz. Türkiye’nin bayrağı bizim bayrağımız ,coşkusu bizim coşkumuzdur. Türkiye’mize de çok teşekkür ederiz” dedi.

Buse’nin başarısının, gençlerin motivasyonuna da önemli katkı koyacağına inandıklarını belirten Üstel, böylesi bir başarı karşısında

Buse Savaşkan ve antrenörünü 20’şer Cumhuriyet Altını ile ödüllendireceklerini açıkladı

Üstel, “ Buse’nin bu noktalara varması için devlet olarak üzerlerimize düşen görevi yaptık, ancak bu seviyeye gelmesinde önce Buse’nin çalışması, sonrasında ise ona inanan herkesin payı büyüktür” ifadelerini kullandı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürlerini ileten Başbakan Üstel, en büyük Buse Savaşkan ve Atletizm Federasyonu’nun en büyük teşekkürü hakettiğini söyledi.

Üstel, Buse Savaşkan’ın bir sonraki olimpiyatlarda daha büyük hedeflere ulaşması için hükümet olarak ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını belirtti.

Üstel, 2028’de yapılacak Los Angeles Olimpiyatları’na hazırlık sürecinde de Buse Savaşkan’a maddi manevi destek vereceklerini ifade etti.

Elit Atlet Buse Savaşkan da, gördüğü destek ile bu noktalara geldiğini, bundan sonra da daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışacağını kaydederek, amacının 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda madalya almak olduğunu söyledi.

KKTC’den da başarılı bir sporcunun çıkabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini kaydeden Savaşkan, günün birinde kendi bayrağıyla yarışmak istediğini de dile getirdi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da, yola çıktıkları ilk gün ile bugün varılan nokta arasında süper bir gelişimin yaşandığını, Buse’nin olimpiyatlara gitmesinin çok büyük bir etki yarattığını kaydetti.

Sakallı, kendilerine inanan hükümete ve Kıbrıs Türk Halkı’na teşekkürlerini ifade etti.