Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanlığı'nın yasayı neden geri gönderdiğini açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Tasarısı’nı Cumhurbaşkanlığı’nın Meclis’e neden geri gönderdiğini açıkladı.

Başbakan Üstel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin kendisini ziyafetinde maaşlardan yapılacak gönüllü kesintinin şampiyon melekler adına yapılacak okul ve spor salonu yapılması için derneğe verilmesini talep ettiğini, kendisinin de bu öneriyi kabul ettiğini söyledi.

Üstel, söz konusu kesintilerden toplanacak paranın derneğe aktarılabilmesi için yasada bu konudaki maddede değişiklik yapılması gerektiğini o nedenle kendisinin konuyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ilettiğini açıkladı. Üstel, Ersin Tatar’ın da konuya olumlu bakması ile yasayı Meclis’e değişlik yapılması için iade ettiğini belirtti.

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10/04/2023 12:08