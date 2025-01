Başbakan Üstel, Denktaş’ın vefatının 13. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs Türk milletinin mücadelesi ve hakları konusundaki kararlılığının her zaman yollarını aydınlatacağını ve kendilerine ilham vermeye devam edeceğini söyledi.

Başbakan Üstel Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 13. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugün, her birimiz onun mirasına sahip çıkıyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için onun izinden gitmeye devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı ve halkımızın lideri Rauf Raif Denktaş'ı kaybedişimizin 13'üncü yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Denktaş, sadece Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin simgesi olmakla kalmamış, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlık yolundaki kararlı liderliğiyle de tarihimize altın harflerle kazınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Onun azim ve cesareti, KKTC'nin temellerinin atılmasında, halkımızın haklı davasının dünyaya duyurulmasında büyük rol oynamıştır. Denktaş, halkımızın her koşulda onurlu bir yaşam sürdürebilmesi için, adadaki tüm zorluklara karşı durmuş ve hiç yılmamıştır. Bugün, her birimiz onun mirasına sahip çıkıyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için onun izinden gitmeye devam ediyoruz. Denktaş'ın, Kıbrıs Türk milletinin mücadelesi ve hakları konusundaki kararlılığı her zaman yolumuzu aydınlatacak, bizlere ilham vermeye devam edecektir.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, onun mirasını yaşatmaya devam edeceğimizi bir kez daha tüm halkımıza duyuruyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”