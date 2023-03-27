Başbakan Üstel, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin detaylarını açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Üstel, herkesin birlikte denetleyebileceği bir komite ile önceliğin nere verileceğinin belli olacağını ifade ederek, bunun halka açık ve şeffaf bir şekilde hesap verilecek biçimde yapılacağını aktardı.

Tüm kesimlerden alınan fikirleri birleştirerek bir yasa önerisi hazırlandığını ve Meclis’e gönderildiğini kaydeden Başbakan, yasa içindeki bazı maddelerde ihtiyaç görülen yerlerde iyileştirme yapılabileceğini de söyledi.

Üstel, 3 basamaktan oluşan yasa önerisinin kamu ve kamu dışından maaş kesintisi, bütçe tasarrufu ve ek vergilerden katkılarla oluşacak şekilde 1 Milyar civarı para toplanacak şekilde planlandığını belirtti.

Maaş kesintilerinden toplancak parada önceliğineğitim ve sağlık olacağını da ifade eden Başbakan, kesintinin gönüllülük esasına göre olacağına işaret etti.

Yasa önerisinin son şeklini Meclisten bugün geçireceklerini söyleyen Üstel, “15 bin TL’den az maaş alanlardan kesinti yapılmayacağını, 15 bin TL ile 55 bin TL arasında yüzde 2, 55 bin TL ile 75 bin TL arası yüzde 2, 75 bin TL’den fazlasına yüzde 5 kesinti yapılacağını söyledi.

BRTK

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27/03/2023 11:12