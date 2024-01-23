Başbakan Üstel, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi İmza Töreni’ne katıldı

Başbakan Ünal Üstel, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki deniz trafiğinin izlenmesini sağlayacak olan "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi İmza Töreni’ne katıldı.

Başbakan Üstel, bu önemli projenin Mavi Vatan'da hakların korunması ve KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki deniz trafiğinin etkin bir şekilde yönetilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Üstel, törene Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte katıldığını ifade etti.

Bu anlamlı etkinlikte Üstel, Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, projenin ülkelere ve Mavi Vatan'a hayırlı olmasını diledi.