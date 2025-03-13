Başbakan Üstel, Ercan Havaalanı’nda Biyometrik Veri Sistemi’ni inceledi

Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Ercan Havaalanı’nda Biyometrik Veri Sistemi’ni inceledi.

Başbakan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ve İçişleri Bakanı Oğuz ile birlikte Ercan Havaalanı’nı ziyaret ederek, devreye giren Biyometrik Veri Sistemi’ni yerinde inceledi.

Ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Üstel, hava ve deniz limanlarında ilk kez biyometrik veri sorgusu yapılmaya başladığını kaydetti.

-Üstel: “Üç ay içerisinde ülkedeki yabancı öğrencilerin biyometrik verileri alınarak kayıtlılık artırılacak”

Başbakan Ünal Üstel, Hükümet kurulduğundan beridir ülkede yapılması gereken ancak yapılmayan, geçmiş hükümetlerden kalan yarım kalmış projeleri bitireceklerini söylediklerini hatırlatarak, ilk hedef olarak yeni havalimanını bitirdiklerini söyledi.

Havalimanı açıldıktan sonra yolcu ve uçak sayısında yüzde 25 civarında artış yaşandığını aktaran Üstel, havalimanındaki sıkıntıları süratli şekilde çözme yoluna gideceklerini söyledi. Eksikliklerin büyük çoğunluğunun tamamlandığını, kalanların ise önümüzdeki aylar içinde tamamlanacağını belirten Üstel, uluslararası havaalanı standartlarına ulaşılacağını kaydetti.

Ülkenin turizm ve eğitim adası olduğunu söyleyen Üstel, bu iki lokomotif sektör için ulaşımın öneminden bahsetti.

Ülkeyi ziyaret eden yolcu sayısının her geçen gün arttığını belirten Üstel, “Kayıt dışılığı kayıt altına almak için hükümet olarak çalışmalarımızı yapıyoruz.” dedi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağışladığı cihazlar sayesinde düzensiz göçle mücadele, kayıtlılığın artırılması ve ülke güvenliğinin sağlanması için hava ve deniz limanlarında ilk kez kriminal biyometrik veri sorgusu yapılmaya başladığını vurguladı.

Üstel, “Ülkeye kabul edilmeyen ve ihraç edilen yabancı şahısların biyometrik verileri alınmaya başlandı. Bugün onun açılışını yaptık. Üç ay içerisinde ülkedeki yabancı öğrencilerin biyometrik verileri alınarak kayıtlılık artırılacaktır. Gerekli planlama ve teknik donanım tamamlanmış, çalışmalar başlamış ve hazır hale gelmiştir. Biyometrik veri havuzu oluşturularak suç ve suçluların tespiti, kaçakçılığın önlenmesi ve ülke güvenliğinin artırılması sağlanmıştır.” diye konuştu.

Geçen sene 5 bin 200 yolcunun sorgulandıktan sonra geri gönderildiğini anlatan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol çerçevesinde önümüzdeki günlerde düzensiz göç binasının da açılacağını duyurdu.

-Arıklı: “Bir an evvel Ercan Havaalanı’nın eksikliklerinin giderilmesi lazım”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, biyometrik verilerin kullanımının havaalanındaki en büyük eksiklik olduğunu belirtti.

Havaalanının kalan birkaç problemi daha olduğunu ve bunlarla ilgili Başbakan’a bilgi verdiklerini aktaran Arıklı, bunlardan birinin elektrik sorunu olduğunu ve bunun çözülmesi için Başbakan’ın inisiyatif kullandığını söyledi.

Radar sorunu da olduğunu kaydeden Arıklı, “Radarlarımız oldukça eskidi, bunların yapılması ve süratle yenilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile bir protokol imzalamamız lazım.” dedi.

Smart binasının da yenilenmesi gerektiğini belirten Bakan Arıklı, bununla ilgili bizim Türkiye’nin ve ilgili yüklenici firmanın üstlenmesi gereken işler var. Bununla ilgili de yine Sayın Başbakan gerekli talimatları verdi.” diye konuştu.

İtfaiye aracının eksiklik olduğunu ve giderilmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, Genel Havacılık Birimi’nin oluşturulması ile ilgili de Başbakan’a bilgi verildiğini ve Başbakan’ın ise gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Arıklı, “Ercan Havaalanı’nı en kısa süre içerisinde uluslararası bir havaalanına dönüştürmek ve bununla ilgili bütün eksikliklerini tamamlayıp, İngiltere’den gelecek olan akreditasyon firmasının denetimine hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde her türlü hakkımızı hukukumuzu uluslararası arenada aramak için gerekli girişimleri yapacağız, Ercan Havaalanı’nın uluslararası kullanıma açılması için… Bu sebepten dolayı bir an evvel Ercan Havaalanı’nın eksikliklerinin giderilmesi lazım.” dedi.

Havaalanının kullanım kapasitesinin arttığını ve gelirlerinin arttığını kaydeden Arıklı, Başbakan’a havaalanına gelerek gerekli talimatları verdiği için teşekkür etti.