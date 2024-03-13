Başbakan Üstel, Ercan Havalimanında paydaşlarla bir araya geldi

Başbakan Ünal Üstel, eksiklikleri tespit etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere paydaşlarla Ercan Havalimanında bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

"Toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı ve diğer üst düzey yetkililer de hazır bulundu. "

-Arıklı

Ercan Havalimanı VIP salonunda yer alan toplantı öncesinde TAK ve BRT’ye açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Orta Doğu'nun en büyük havaalanlarından biri olan Ercan’ın faaliyete girmesi ardından eksikliklerin bir kısmının giderildiğini, bir kısmının ise giderilmeye devam ettiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi bazı eksikliklerin zaman içinde tespit edildiğini ifade eden Bakan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in eksiklikler ve yapılan işler konusunda bilgi almak istediğini, bugünkü toplantının bu amaçla düzenlediğini aktardı.

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanında paydaşlarla bir araya geldiklerini ve bugüne kadar nelerin yapıldığını, nelerin yapılması gerektiğini konuşacaklarını kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de açıklamasında, 20 Temmuz 2023’te açılan Ercan havalimanını ziyarete geldiklerini, havalimanın açılışından bu yana yapılanlar ve tespit edilen eksiklerin değerlendirileceğini söyledi.

Paydaşlarla gerçekleştirecekleri toplantıda, Polis Müdürü ve Muhaceret Müdürünün de hazır bulunduğunu ifade eden Başbakan Üstel, konuları kapsamlı olarak ele alıp, değerlendireceklerini söyledi.

Eski havalimanının güvelik açısından sıkıntı yarattığını, bu sebeple yeni havalimanın süratli şekilde tamamlanarak, hizmete açıldığını anımsatan Başbakan Üstel, 12 milyon yolcuya kadar hizmet verebilen ve büyük gövdeli uçakların inebilmesine imkan veren havalimanının turizm mevsimi gelmeden eksiklerinin tamamlanabilmesi için ilgili birimler ve paydaşlarla bir araya geldikleri söyledi.

-"Yeni firmaların ülkeye gelmesi için zorlamalarda bulunacağız"

Paydaşlarla görüştükten sonra, eksikliklerin tespit edilerek, turizm sezonu açılmadan hızla giderilmesi için hükümet olarak büyük bir gayretle çalışacaklarını vurgulayan Başbakan Üstel, uluslararası platformlarda yeni havalimanı için övünürken, yeni firmaların ülkeye gelmesi için zorlamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantı ardından, Ercan havalimanında yerinde incelemelerde bulunuldu.