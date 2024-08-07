Başbakan Üstel, Erenköy Direnişi’nin 60. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle;

“Kıbrıs Türkü’nün mücadele tarihini en iyi tanımlayan olgulardan, Destansı Erenköy Direnişi’nin 60. Yıldönümü’ne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Üniversite öğrencisi, her görüşten gençlerin vatan uğuruna canlarını siper ettiği Erenköy Direnişi’nde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Erenköy’de ortaya konulan destansı mücadele, bugün, kendi devletimizin çatısı altında özgürlük ve güvenlik içinde yaşamımızı sağlayan en müstesna örneklerden bir tanesidir.

500 üniversiteli gencimizin bölge halkı ile birlikte ortaya koyduğu mücadele Kıbrıs Türkünün varoluş sürecinin en önemli yapı taşlarından birisi olarak anılmaya devam edecektir.

Erenköy Direnişi, Anavatan Türkiye’mizin, garanti ve müdahale hakkı içerisinde, hava desteğini sağladığı stratejik bir de hamleyi barındırması açısından da hala tarihi önemini korumaktadır.

Bu vesileyle, Rumların vahşetiyle hayatını kaybeden Pilot şehitimiz Yüzbaşı Cengiz Topel’i de bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum.

Kıbrıs Türk halkı, kendisini, vahşetle, silahla yok etmek isteyenlere inat, bu topraklarda ilelebet var olmaya, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edecektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi, tüm mücahitlerimizi ve Mehmetçiklerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi minnetle anıyorum.

Erenköy Direnişi, içerisinde barındırdığı varoluş ve özgürlük ruhu ile bizlere her zaman ışık tutacaktır.”