Başbakan Üstel: Eski cezaevi göçmenler için düzenlenecek

Başbakan Ünal Üstel eski cezaevinin kaçak göçmenler için düzenleneceğini ve onlar için bir yaşam alanı haline getirileceğini açıkladı.

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03/11/2022

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Başbakan Üstel: Eski cezaevi göçmenler için düzenlenecek

Başbakan Ünal Üstel eski cezaevinin kaçak göçmenler için düzenleneceğini ve onlar için bir yaşam alanı haline getirileceğini açıkladı.

Üstel şöyle konuştu:

"Yeni cezaevine mahkûmlarımızı taşıdık. Geniş bir alanda, mahkûmların rehabilitesine uygun bir cezaevi tamamlandı.

Oraya düşen insanlarımızın ıslahına yönelik adımları daha rahat atacağız. Eski cezaevini de düzenleyeceğiz. Kaçak göçmenler için orada çağdaş bir yaşam alanı yarayacağız."

03/11/2022 10:55
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TAGS: ünal üstel, cezaevi
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