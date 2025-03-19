Başbakan Üstel: ''Federasyon artık ortak zemin değil''

Başbakan Ünal Üstel, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5’li görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, 50 yılı aşkın süredir süregelen müzakerelerin, Rum tarafının federasyon temelinde bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını ve federasyonu bir hedef değil, sadece bir araç olarak gördüğünü açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, bu süreçte Kıbrıs Türk halkının sürekli olarak müzakere masasına mahkûm edildiğini ve devletin gelişiminin engellendiğini vurguladı. Bu nedenle, Cenevre görüşmelerine giderken yeni bir sürecin başlaması gerektiğini ve KKTC’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasının şart olduğunu dile getirdi.

Federasyon Seçeneği Masadan Kalktı

Üstel, Cenevre’de gerçekleşen görüşmelerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Türk tarafının ortaya koyduğu bu yeni pozisyona tam destek verdiğini ifade etti. Görüşmelerde, federasyon temelinde müzakerelere dönülmeyeceği net bir şekilde teyit edildi. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü taleplerinin masada yinelendiğini belirten Üstel, federasyon tezinin artık ortak bir zemin olmadığı ve sadece Rum tarafının pozisyonunu yansıttığının da bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Buna karşılık, Kıbrıs’ta güven ortamının oluşturulması adına iş birliğine dayalı yeni adımların atılmasının gündeme geldiğini söyleyen Üstel, bu adımların önemine dikkat çekti.

İş Birliği Adımları ve Talepler

Başbakan Üstel, Cenevre görüşmelerinde KKTC’nin sunduğu önerilerin süreci önemli ölçüde şekillendirdiğini belirterek, taraflar arasındaki güveni artıracak bazı kararların alındığını ifade etti. Bunlar arasında dört yeni geçiş kapısının açılması, gençlik alanında bir teknik komite kurulması, mayınlı alanların temizlenmesi, mezarlıkların restorasyonu, ara bölgede güneş enerjisi parkı kurulması ve iklim değişikliği komitesinin oluşturulması gibi maddeler yer aldı.

Bu adımları olumlu karşıladıklarını ancak yetersiz bulduklarını ifade eden Üstel, uluslararası toplumdan Kıbrıs Türk halkına verilen diğer sözlerin de yerine getirilmesini ve KKTC’ye uygulanan insani, ticari, siyasi, sosyal ve sportif ambargoların kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

"Yeni Çözüm Vizyonu İçin Tam Destek"

Cenevre Zirvesi’nin, KKTC’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması yönündeki temel vizyonu güçlendirdiğini belirten Üstel, artık yeni şeyler söyleme ve yeni pozisyonları tartışma zamanının geldiğini vurguladı.

KKTC’nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm Türk heyetine güvenlerinin tam olduğunu belirten Üstel, ayrıca KKTC’nin yeni çözüm vizyonuna sarsılmaz bir şekilde destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.

Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanan yeni gayrı resmi görüşmelere de değinen Üstel, Türk tarafının iş birliği kültürünün gelişmesine ve diyalog yollarının açılmasına yönelik olumlu tüm adımları desteklemeye devam edeceğini ifade etti.