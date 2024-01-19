Başbakan Üstel, Fiyat Artışlarına Karşı Radikal Tedbirleri Açıkladı

Başbakan Üstel, Tatlısu’daki bölge ziyareti sırasında önemli bir açıklama yaparak, ülkedeki fiyat dengesini sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşların fiyat artırma yetkilerini Başbakanlık uhdesine aldığını duyurdu.

Üstel, Binboğa, levazım, TÜK gibi önemli kuruluşların ülkede denge unsurları olduğunu belirtti ve bu kuruluşların kar amacı gütmediklerini vurguladı.

Başbakan, özellikle kooperatiflerin aniden fiyat artışına gitmelerini eleştirerek, "Koop süt bir anda bir fiyat artışı yapmıştır. Kendilerine konuşuyoruz. Fiyatı düşürecekler, mecburlar" dedi. Bu tür fiyat artışlarının insanların alım gücünü zorladığını ve halkın rahatlatılması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Üstel, daha sonra yaptığı açıklamada, Başbakanlık olarak fiyat artışlarıyla ilgili radikal ve yasal tedbirler alacaklarını belirtti. Yetkinin Başbakanlıkta olacağını vurgulayan Üstel, kurulan özel bir kurul aracılığıyla daha etkin bir denetim yapacaklarını söyledi. Bu sayede hiç kimse keyfi zam yapamayacak ve ülkedeki fiyatlar daha kontrol altına alınacak.



