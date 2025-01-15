Başbakan Üstel, Göktaş ile görüştü…

Başbakan Ünal Üstel, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Görüşmenin ardından Başbakan Üstel ve TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın huzurunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. arasında Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Projesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. Direktörü Aycan Fenercioğlu imza koydu. Protokol kapsamında, Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Binası, 18 ay içerisinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Üstel: “Halkımızın ihtiyaç duyduğu öncelik sırasına göre projelerimizi sıraya koyup birer birer bunları hayata geçireceğiz”

Başbakan Ünal Üstel imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin ihtiyacı olan hem 18 yaş üstü engelli çocukların, hem de yaşlı insanların rahat edeceği bir projeyi TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının şahitliğinde imzalayacaklarını belirtti. Üstel, “Öncellikle biz hükümete geldiğimiz günden beri halkımıza hep şunu söyledik. Önce yarım kalan projelerimiz ne varsa bitireceğiz, sonra halkımızın ihtiyaç duyduğu öncelik sırasına göre projelerimizi sıraya koyup birer birer bunları hayata geçireceğiz” dedi.

Tüm bunları yaparken Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları mali iş birliği protokolleri çerçevesinde ve onun dışında özel sektörde iş sahibi olan, ülkede iş yapan insanlarla da birlikte hareket edeceklerini belirten Üstel, “Hem devlet, hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de özel sektörün büyük destekleriyle bu projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümünde bir meslek lisesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, “Onu da aynı şekilde, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisinin büyük desteğiyle, hem kurum kuruluşların koyduğu katkılarla, hem de hükümetle birlikte gerçekleştirdik” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mücadelenin ateşini alevlendiren Dr. Fazıl Küçük’ün anma gününde yine böyle anlamlı bir projeye imza attıklarını işaret eden Başbakan Üstel, her geçen gün halkın ihtiyaç duyduğu projeleri sıraya koyup, birer birer ülkenin geleceğini süratli bir şekilde şekillendireceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, “Bu projede Karpaz bölgemizdeki engelli insanlarımızla yaşlı insanlarımızı rahat ettirmek için bugün imza attığımız projeyle büyük hizmet vereceğimize inanıyorum. Şimdiden ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlgili şirkete ve bugün bize şahitlik eden Sayın Aile Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.

Göktaş: “Türkiye olarak her daim Kıbrıs Türk halkının yanındayız”

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında çeşitli temaslarda bulunmak ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nin açılışını gerçekleştirmek üzere KKYC’yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok alanda iş birliğinin devam ettiğini vurgulayan Göktaş, Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin hayata geçirilmesine yönelik imzalanan protokolde yer almalarının büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Böyle bir proje hayata geçirilerek, Kıbrıs Türk halkına kazandırılmasının büyük bir değer taşıdığını belirten Göktaş, sosyal konulara sağladığı destekler için Başbakan Üstel’e, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Bakan Gardiyanoğlu’na ve projeye destek veren Fenercioğlu’na teşekkür etti.

Göktaş, “Türkiye olarak her daim Kıbrıs Türk halkının yanındayız” vurgusu yaparak, bakanlık bünyesindeki bilgi ve birikim paylaşımıyla Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarına dikkat çekti.

Göktaş konuşmasının sonunda, engellilere ve yaşlılara yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, göreve geldikleri günden itibaren Başbakan Üstel’den aldıkları talimatla 6 ilçede 6 rehabilitasyon ve 6 huzurevi projesi için yola çıktıklarını kaydetti. Gardiyanoğlu, "“Hedeflerimize şu anda yüzde 85 oranında gelmiş durumdayız. Girne, Güzelyurt, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki tüm rehabilitasyon merkezlerimizi Başbakanımızdan aldığımız destek ve yardımlar sayesinde tamamlamış ve günün şartlarına uygun hale getirdik" dedi.

Özellikle İskele ilçesinde bakanlığın gerek rehabilitasyon, gerek huzurevi konusunda ciddi eksikleri bulunduğunu aktaran Gardiyanoğlu, “Başbakanımızın talimatıyla, Maliye Bakanlığı’ndan bakanlığımıza bir arazi tahsis edildi ve burada bakanlık olarak çok hızlı bir proje çalışması başlattık” şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu, Antalya’da düzenlenen bir konferansa katıldıklarını ve burada tanıştıkları Fenercioğlu Grubu’yla "Kıbrıs sevdalısı oldukları ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kalıcı bir eser bırakmak istedikleri" yönünde bir konuşma yaptıklarını söyledi.

Hazırlanan projenin Yeni Erenköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Huzur Evi olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, aynı parsel içerisinde iki farklı bina olarak tasarlanan projenin yaklaşık 45 milyon TL’ye mal olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu konuşmasında, Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. yetkililerine ülkeye ve ülkenin geleceğine yaptığı destekten dolayı teşekkür etti.

Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. Direktörü Aycan Fenercioğlu da konuşmasında, Türkiye merkezli bir firma olarak üç yıldır KKTC’de yatırım yaptıklarını belirterek, bu süreçte kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, kabine üyeleri ve Kıbrıs Türk halkının desteğinin her zaman ön planda olduğunu dile getiren Fenercioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na böyle bir imkânı sağladığı için teşekkür etti.

Gardiyanoğlu’nun, projenin önemini ve hassasiyetini en iyi şekilde aktardığını ifade eden Fenercioğlu, bu doğrultuda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Projeye katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade eden Fenercioğlu, “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs bir bütündür” vurgusu yaparak, KKTC’yi her zaman ön planda tuttuklarını kaydetti.

Fenercioğlu konuşmasının sonunda, ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.