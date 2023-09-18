Başbakan Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Aytaç'ı kabul etti

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18/09/2023

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Başbakan Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Aytaç'ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ı kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, Başbakanlık Şeref Salonunda yer alan kabulde yaptığı konuşmada, kökleri TMT'ye dayanan GKK’nın, şanlı tarihi ve vatan sevdasıyla her zaman sorumlulukla görevinin başında ve her daim Kıbrıs Türk halkının güvencesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, "Adada barışın teminatı olan ve Kıbrıslı Türklerin huzur ve güvenliğini sağlamak için, günümüz teknolojisi ve imkânlarıyla donatılmış her türlü vazifeyi yerine getirme kabiliyetine sahip olan GKK ve Mehmetçiğimiz her zaman güvencemiz olmuştur. GKK ve ona bağlı her kurum ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adadaki varlığı Kıbrıs Türk halkı için çok önemli ve vazgeçilmezdir.” dedi.

 

18/09/2023 17:30
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TAGS: Başbakan Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Aytaç’ı kabul etti
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