Başbakan Üstel: Güzelyurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki ay çıkılıyor

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağını ve hem Güzelyurt hem Lefke halkının yararlanabileceği modern bir hastanenin kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, “14 Mart Tıp Haftası” nedeniyle, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde Birlik Başkanı Ahmet Özant sağlıktaki sorunlar ve çözüm önerilerini içeren mektubu birlik adına Başbakan Ünal Üstel’e sundu.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, kendisinin de tıp camiasının içinden geldiğini hatırlatarak, “14 Mart Tıp Bayramı”nın öneminin ayrı olduğunu belirtti.

Ünal Üstel, “Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sağlayabilmenin yoğun çabası içerisindeyiz. Hükümete geldiğimiz günden beridir sorunları biliyoruz ve birer birer çözmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Tıp Haftası nedeniyle kamuoyuna bir de müjde vermek istediğini belirten Üstel, Güzelyurt Hastanesi için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağını ve hem Güzelyurt hem Lefke halkının yararlanabileceği modern bir hastanenin kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Öte yandan Girne Hastanesi için de ekipman hazırlığı yapıldığını ve kısa bir süre içinde Girne’deki yoğunluğun ortadan kaldırılacağını kaydeden Başbakan Üstel, Serdarlı, Maraş, Pamuklu ve Lapta'ya da sağlık ocağı yapılacağını ifade etti.