Başbakan Üstel: Halka daha iyi hizmet edebilmeleri için gerekli katkıyı sağlayacağız

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak kazanan bütün belediye başkanlarını kucaklayacaklarını ve halka daha iyi hizmet edebilmeleri için gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Başbakan Üstel BRT’de seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Güzel bir seçim geçtiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, performans gösteren tüm adaylara teşekkür etti.

Hükümet olarak yerel seçimlerde ittifak yaptıkların ve 8 beldede seçimi kazandıklarını belirten Başbakan Üstel, seçimi üç ilçede CTP, 2 ilçede UBP ve bir ilçede de TDP’nin kazandığını anımsattı.

Resmi olmayan sonuçlara göre göre kazananlara başarılar dileyen Başbakan Üstel, “Hükümet olarak bütün belediye başkanlarına halka daha iyi hizmet verebilmeleri için tüm katkıyı sağlayacağız. Önemli olan insanlara yapılan hizmettir” dedi.

UBP’nin geçmişte belediyeler birleşmeden önce 28 belediyeyle seçime girdiğinde 6 belediye başkanı çıkardığını, 18 belediyeyle girilen seçimde de kaybının olmadığını belirterek, “Bizim bu seçimlere yönelik bir kaygımız yoktur” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel şöyle devam etti:

“Biz yolumuza devam edeceğiz, hükümet olarak iktidarımıza devam edeceğiz, bütün belediye başkanlarını kucaklayacağız. Seçim kaybeden belediye başkanlarına da bugüne kadar verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederim.”

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25/12/2022 21:45