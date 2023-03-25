Başbakan Üstel: Halkımızla birlikte mutlaka başaracağız

Başbakan Ünal Üstel, deprem süresince hükümetin yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki günlerde hükümetin atmayı planladığı yeni adımları halkla paylaşmak üzere başlatılan ilçe gezilerine bugün de devam etti.

Bu kapsamında bugün UBP Gazimağusa, İskele ve Lefkoşa İlçe Başkanlıkları tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılan Üstel yaptığı konuşmada; Sendikalarımızla, ortak bir mutabakata varmış durumdayız. Pazartesi gün meclisten geçirilecek yasa ile sağlanacak mali kaynakla ülkenin depreme hazır hale getirilmesi için başlattığımız çalışmalar daha da hız kazanacak” dedi.

Çalışanlarımızın yapacağı katkılar sadece okul projeleri için kullanılacak.

Başbakan Ünal Üstel, çalışanların yapacağı katkıların sadece okul projelerinde kullanılacağının altını çizerek, “Biz haftalardır, çalışanlarımızın katkılarının sadece ve sadece ülkemizin depreme hazır hale getirilmesi çalışmalarında kullanılacağını zaten vurguluyorduk. Bunu yasaya da açıkça koyduk. Çalışanlarımızın katkıları sadece okul ve hastane projelerinde kullanılacak. Başka hiç bir amaç için kullanılmayacaktır.” dedi.

" Çocuklarımız için, 40 yeni okul projesini gerek devlet bütçesi, gerek hayırseverlerimizin katkıları gerekse bulabileceğimiz diğer kaynaklarla ülkeye kazandırmak en önemli hedeflerimizden biri haline gelmiştir"

Deprem sonrası hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini ifade eden Üstel; "Ülkede bulunan tüm kamu okullarının ilk aşama kontrollerini başlattık. 1000'i aşkın yapının ilk denetimlerini gerçekleştirdik. Riskli okullarda gerekli tedbirleri aldık. İhtiyaç duyulan yerlere yeni okul yapımı için hem devlet imkanlarını hem de gönüllüleri devreye soktuk. Daha şimdiden hayırsever vatandaşlarımızla 5 yeni okul için düğmeye basıldı. Daha çok okul yapmak için yeni girişimlerimiz de var. Elimizdeki tüm imkanları kullanıp bu kaynağı da bulmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli okullarda eğitim görmelerini sağlamak için okul yapma seferberliğini başlattık. Hedefimiz 40 yeni okul projesini başlatmaktır. Bu hedef sadece hükümet olarak bizim değil, tüm halkımızın ve hayırseverlerimizin de ortak hedefi haline gelmelidir” dedi.

"Bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var."

Üstel; "Samimiyetle, ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bizim halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Bir hükümetin, masadan çekilip, halkına ne haliniz varsa görün deme şansı da hakkı da yoktur. Biz bu sorumlulukla hareket edip, komite çalışmalarımıza devam ettik. Geçirilecek yasayla belirli bir kaynağa ulaşabileceğiz. Elbette bu kaynak ülkenin her birimini depreme hazır hale getirmemize yetecek bir kaynak değildir. Ama bir yerden başlanmalıdır.

"Her zaman uzlaşmacı olduk. Hala tüm kesimlere kapılarımız açık."

Uzlaşıyla, diyalogla ve ortak akılla kararlar üretmek için samimiyetle çaba harcadıklarını söyleyen Üstel; "Hükümetimiz bu ülkeyi ortak akılla yönetmek için diyalog kapılarını herkese sonuna kadar açık tutuyor. Biz komite çalışmaları süresice, her kesimden gelen fikirleri yasaya eklemeye çalıştık. Her kesimin fikirleri yasada yer alıyor. Bunun adı ortak akıldır. En iyi ben bilirim sadece benim dediklerim o yasada olursa devam ederim demek yapıcı bir tutum değildir. " dedi.

"Halkımızla birlikte mutlaka başaracağız ve birlikte çok daha güvenli günlere birlikte ulaşacağız."

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca zorlu süreçlerden geçtiğini ve dayanışma ruhunu geliştirdiğini söyleyen Üstel, “İçinde bulunduğumuz süreç toplumsal dayanışma ile aşılabilecek bir süreçtir. Yardımsever halkımızın bir bölümü okul yaptırmaya başladı bile, bir diğer bölümü farklı yardımlarda bulunuyor, herkes elini taşın altına koyuyor. Hükümet olarak bizler de bütçemizden tasarruflar sağladık, yasa ile ek kaynaklar da yaratıyoruz, devlet halk bütünleşmesi ile bu zor günleri aşacak ve ülkemizi güvenli hale getirmeyi birlikte başaracağız"dedi

Bu habere tepkiniz:



25/03/2023 16:55