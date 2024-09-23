Başbakan Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret edip, vatandaşın derdini dinledi ve durum tespiti yaptı.

Başbakan Üstel , hortumdan olumsuz etkilenen Çayırova İlkokulu halı sahasında da incelemelerde bulunup, Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş’ten bilgi aldı.

Üstel’e ziyaretlerinde İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu eşlik etti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dan alınan bilgiye göre cumartesi yaşanan hortumdan Çayırova’da 18, Dipkarpaz'da 1, Derince’de 1 ve Büyükkonuk’ta 3 kişi etkilendi. Hortum sırasında bazı evlerin çatıları ve su depoları uçtu, üzüm bağları, zeytin ve harnuplar büyük zarar gördü.