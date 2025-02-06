Başbakan Üstel: Hukuk mücadelesini sürdürme kararlılığı içerisindeyiz

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde Şampiyon Melekler Takımı törenle anılıyor…

Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Şampiyon Melekleri Anma Programı’nda yaptığı konuşmada, “Hukuk mücadelesini sürdürme kararlılığı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu doğanın hareketini felakete dönüştüren insanlar yargılansın” diyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Biz nasıl çocuklarımızı karanlığa gönderdik, onlar da karanlığa gitsin. Ömür boyu hapis cezasıyla ceza alsınlar, İsias davası başka insanlara örnek olsun. Bu davanın sonuçlanıncaya kadar takipçisi olacağımıza söz verdik, sözümüzün arkasındayız” dedi.

Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde Türkiye’deki hukukçular ile hukukçularımızın bir araya getirileceğini de aktararak, istinaf için hazırlıkların yapılacağını kaydetti.

Ülkemizde de olası bir deprem ile aynı acıyı vatandaşlara yaşatmamak adına çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Başbakan Üstel, olası bir depreme ilişkin alınan önlemlere dikkat çekti.

Başbakan Üstel, Şampiyon Meleklerin unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.