Başbakan Üstel: İktidarda devam, istikrarla devam

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, adaylık başvurusunda kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti, “Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in sosyal medya paylaşımı:

“Değerli kardeşlerim, bugün, başım dik, alnım açık bir şekilde, bugüne kadar onurla yürüttüğüm genel başkanlık ve başbakanlık görevine devam demek için parti genel merkezine ailemle giderek resmi adaylık başvurumu gerçekleştirdim.

Beni bu özel günde yalnız bırakmayan, bakan arkadaşlarıma, tüm belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Biz UBP’yiz.

Biz büyük bir aileyiz.

Ve hepimiz aynı fikirdeyiz.

İKTİDARDA DEVAM

İSTİKRARLA DEVAM”