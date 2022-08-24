Başbakan Üstel ile CTP Genel Başkanı Erhürman görüşüyor

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'na verilen ve bir buçuk saati aşkın süredir devam eden arada; UBP grubunun bir toplantı yaptığı, akabinde ise Başbakan Ünal Üstel ile Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın görüştüğü öğrenildi.

Meclis’ten edinilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ile Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın görüşmesi devam ediyor.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’na CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın oturuma ara verilip konunun yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine 15 dakika ara verilmişti.

Öte yandan, tasarıya karşı çıkan belediyelerde örgütlü sendikalar Meclis önünde eylemlerine devam ediyor.

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24/08/2022 17:21