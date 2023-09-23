Başbakan Üstel: İlk Hedefimiz Kalkınma Programı Oluşturmak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, köy gezileri kapsamında Karaoğlanoğlu, Çatalköy ve Esentepe’yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde konuşan Başbakan Üstel, hükümetin göreve geldiğinden beri verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, yasalar ve reformlara ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti ile en yüksek düzeyde istişareler yapılmakta olduğunu söyledi.

Meclis’in açılmasının ardından, halkın refahı için birçok yeni yasal düzenleme yapılacağını ifade eden Üstel, gündemlerindeki ilk maddenin ülke kalınma planı olacağını kaydetti.

“Uzun zamandır ülkenin bir kalkınma planı yoktu bu da gündemimizdeki ilk madde olacak. Ülkeyi yeniden yapılandırmak ve daha iyi duruma getirmek için ülkesel fiziki planı güncelleyeceğiz. Her ilçede nüfus ve altyapı konularını ele alacağız” diyen Üstel, bu

kapsamda önümüzdeki hafta Türkiye’den ilgili bakanlıkla bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, kısa orta ve uzun vadeli bir kalkınma programı oluşturulacağını da belirterek, bu programın Mart 2024’e kadar tamamlayacağını aktardı.

E-devlet konusuna da değinen Üstel, e-devletin 2024’de hayata geçeceğini ve ülkenin hantal yapıdan kurtularak dijital bir döneme geçeceğini anlattı.

Başbakan Üstel, kırsal bölgelerde, kırsal kesim arsaları dağıtıldığını, şehirlere ise sosyal konut projeleri hazırladıklarını söyleyerek, bu konuda 10 yıl vadeli yeni bir kredi paketi açıklayacaklarını açıkladı.

Üstel hayat pahalılığı ödemesinin 2024’de yılda iki defadan üç defaya çıkarılması için çalışmalar yapılacağını, ayrıca göç yasası ile işe girenlerin maaşları ile ilgili düzenleme yapılacağını anlattı.

Konuşmasında yol çalışmalarına da değinen Üstel, Girne doğu çevre yolu ile ilgili istimlak sorununun yüzde 90’ının çözüldüğünü, tamamının çözülmesinin ardından ise yolun yapımına başlanacağını söyledi.

Üstel, Alsancak – Karşıyaka arasında birinci etap çalışmasının bittiğini, projenin ikinci etabının ise yakında başlanacağını belirtti.

“2024, 2023’den daha iyi olacak” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin halkın refahı için hayata geçirileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, konuşmasında ilaç yolsuzluğuna da değinerek, ülkede ilaç sıkıntısı varken böyle yasadışı yolların kabul edilebilir olmadığını söyledi ve “Yapanın yanına kalmayacak” dedi.

Ercan Havalimanı’na ilişkin olarak ise Üstel, havalimanında var olan eksikliklerin kısa sürede giderileceğini, yolcu ve uçak sayısını artırmak için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, e-vize uygulaması başladığını, bununla birlikte de ülkeye giriş çıkışlar konusuna daha sıkı önlemler alınacağına dikkati çekerek, ülkenin yol haritasının, 2033’ kadar belirleneceğini anlattı.

Üstel, şampiyon meleklerin Anıt mezarlarının yapımına Salı günü başlanacağını da açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Kıbrıs konusuna da değindi.

Üstel, adada bir çözüm olacaksa bunun egemen ve eşit uluslararası haklara sahip iki ayrı devlet şeklinde olabileceğini söyleyerek, “uluslararası eşit statülere sahip iki ayrı egemen devlet statüsü olmadan masaya oturulmayacak” dedi.

Kaynak: BRTK