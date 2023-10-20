Başbakan Üstel, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, heyete Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de eşlik etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, karşılıklı iş ve yatırım, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ekonomi bağının yeni yatırımlar ve ticaret alanları ile daha da kuvvetlenmesi için istişarelerde bulunuldu.

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmasına İstanbul Sanayi Odası Başkan ve Meclis Üyelerini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir ve Türkiye Cumhuriyeti'nde söz sahibi olan odalarla olan iş birliklerimiz bizler için çok önemlidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki odalarla iş birliği devam ederken, kardeş devlet Azerbaycan'daki odalarla da gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse kültürel anlamda iş birliklerinin olacağına işaret eden Başbakan Üstel, hedeflerinin İstanbul Sanayi Odası gibi öncü sektörlerin sesi olan odalarla birlikte çalışarak, KKTC’yi daha da ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel şöyle devam etti:

“Biz Akdeniz'in ortasında küçücük bir ada olabiliriz ama Kıbrıs adasının stratejik öneminin de fazlasıyla farkındayız. Sizlerle yürüteceğimiz ortak çalışmalar ve projelerle birlikte, dünyaya açılma hedefimizde emin adımlarla yol alacağız. “Üç devlet, tek millet” şiarıyla, Türk dünyası içerisinde çok daha iyi bir noktaya geleceğimizden şüphem yoktur. Daha güçlü bir KKTC için hep birlikte bu mücadeleyi, Türkiye’nin katkılarıyla sürdürmeye devam edeceğiz ve umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde daha güçlü bağlarla hep birlikte yolumuzu daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.”

-Bahçıvan: "Haklı mücadelenizde her zaman yanınızdayız"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da yaptığı konuşmada, Başbakan Ünal Üstel’e kendilerini kabulü için teşekkür etti.

“KKTC’ye yapılan her ziyaretin bizler için anlamı ve değeri çok büyüktür. İstanbul ve Ankara bizler için ne denli önemliyse, Lefkoşa ve Girne de aynen öyledir” diyen Bahçıvan, KKTC’nin artık yavru vatanları değil, kardeş devletleri haline geldiğini söyledi.

KKTC’nin bugün devlet kültürünü başarıyla tüm dünyaya gösterdiğine işaret eden Bahçıvan, “Devletinizin haklı mücadelesinde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Burası kolay vazgeçilecek bir coğrafya değildir ve bu bayrak asla inmeyecektir. Kardeş devlet olarak sizlerle çok daha güçlü işbirlikleri yaparak, tüm dünyaya bunu ispatlayacağız” dedi.