Başbakan Üstel Isparta’da şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle;

“Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve 5 askerimize Allah’tan rahmet diler, yaslı ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti’ ne ve Kara Havacılık Okulu’na başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”