Başbakan Üstel: Jeneratörler 10 gün içinde devreye girecek

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'den gönderilen mobil elektrik jenaratörleri hakkında açıklama yaptı.

Üstel yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki enerji açığı ile yaz aylarında artacak enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptığını söyledi. Türkiye ziyaretinde, KKTC’nin ihtiyacı doğrultusunda 2 jeneratör gönderilmesi konusunda destek aldıklarını ifade eden Üstel, bugün ülkeye gelen jeneratörlerin en geç 10 gün içinde Teknecikt’e monte edilip, devreye gireceğini kaydetti.

"YAKIT SORUNU HALKIN GÜNDEMİNDEN KALDIRILACAK"

Enerji açığının da böylece ortadan kalkacağını ifade eden Üstel, hem enerji açığını gidermek hem de bu sorunu tamamen çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Yakıt sorununu da tamamen halkın gündeminden kaldıracaklarını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu her anda Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti.

"HALK ELEKTRİĞİ DİKKATLİ KULLANSIN"

Üstel, elektrik fiyatlarındaki artışın sorulması üzerine, henüz bitmeyen pandemi yanında enflasyon, döviz artışı, Rusya-Ukrayna savaşının enerjide maliyetleri artırdığını ve bunu halka yansıtmak zorunda kaldıklarını ve halkın da daha dikkatli kullanması gerektiğini söylediklerini belirtti.

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29/06/2022 11:45