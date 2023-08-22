Başbakan Üstel, kamuda yetkili sendikalar ile toplantı yaptı

Başbakanlık, hükümet ile kamuda yetkili sendikaların bugün yaptığı toplantıda, “47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanlara ek artış yapılması konusunda uzlaşıya varıldığını” bildirdi.

Hükümet ile sendikalar, “2024 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin her altı ayda bir değil, dört ayda bir verilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması” konusunda da uzlaşıya vardı.

Başbakanlık’tan yapılan basın açıklamasında, hükümetin, görevi devraldığı günden bugüne dünyada, Türkiye’de ve ülkede derinden hissedilen ekonomik dalgalanmaların, halkın alım gücünü ve yaşam standartlarını etkilememesi adına elinden gelen çabayı ortaya koyduğu ve tüm imkanlarını halk için seferber ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede Başbakanlık’ta bugün Başbakan Ünal Üstel başkanlığında kamuda yetkili sendikalarla toplantı yapıldığı ve “47/2010” sayılı yasa kapsamındaki çalışanlara ek artış yapılması konusunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gerçekleştirilen görüşmede, 47/2010 sayılı yasa kapsamında göreve başlayan; Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III. ve II. baremlerinde çalışanlara ek artış verilmesi konusunda, kamuda yetkili beş sendika (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu Görevlileri Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası) ile uzlaşıya varılmıştır.

Buna göre, Maliye Bakanlığı’nın yapacağı çalışma ile 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlilerine verilen hayat pahalılığı oranına ek olarak derecelerine göre ayarlanacak şekilde yüzde 4 ve yüzde 3.30 oranında ek artış yapılacaktır.

Bugün gerçekleşen görüşmede aynı zamanda 2024 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin her altı ayda bir değil, dört ayda bir verilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması,

Ocak 2024’te yapılacak düzenleme ile Maliye Bakanlığı tarafından, 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlilerinin vergi dilimlerinde ve muafiyetlerinde iyileştirilme yapılması,

Kısa bir zaman içerisinde Başbakanlık’a bağlı Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sendika temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması ve komisyon tarafından 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki barem tablolarında iyileştirilme çalışması yürütmesi konularında da uzlaşıya varılmıştır.”